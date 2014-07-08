$100
Наполнение сайта в excel файле на платформе joomla. Кто реально разбирается и может это сделать? Сейчас нужно заполнить 10 страниц разных сайтов. Оплата 100 рублей страница
Наполнение сайтов16 заявок
Закрыт
9 лет назад
Наполнение сайта в excel файле на платформе joomla. Кто реально разбирается и может это сделать? Сейчас нужно заполнить 10 страниц разных сайтов. Оплата 100 рублей страница
Нужно разработать логотип клининговой компании "Чистый Дом"
Есть фотографии, текст, как и где расположено! нужно просто оформить дизайн лендинга! тема клининг