Сео оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен23 заявки360 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Заточить сайт под сео . Аудит уже провели (СеоПульт) , нужно выполнить рекомендации и добавить своих. Теоретические советы не нужны , нужно все это сделать своими руками.

--

Сайт  :

termopaneli.msk.ru

-----

Регион - преимущественно Москва и область , но продвижение по  РФ так же необходимо.

-

Основные ключи :

термопанели

термопанели фасадные

термопанели фасадные с клинкерной плиткой цена

термопанели фасадные российского производства цена

-

и еще до 500 НЧ-запросов

7 лет назад
maxqwerty
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
leks1107
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$60
1 день
все устроило
Отличный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству. Продолжаем работать
  • Похожие заказы

  • Проставить ссылки на страницах сайта (перелинковка)

    Добрый день, Есть два сайта объемом около 50-60 статей каждый, нужно разместить ссылки в статьях на другие статьи. Основная задача перелинковки это увлечь пользователя сайтом и предложить более развернутое решение проблемы.  Поэтому ставим (в идеале) ссылки там ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Требуется специалист для раскрутки сайта по продаже теплиц http://teplicy-v-syzrani.ru/. Цели: оптимизировать, поднять сайт в поисковых системах, раскрутить в соц.сетях. Оплата по договоренности. Ждем Ваши портфолио, примерный план работ.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO анализ сайта

    $20

    Проверить сайт sigara.pp.ua и подсказать почему опустился в гугле....дать реальные советы по выходу в топ выдачи. Сравнить с конкурентами ( почему сайты, которые только недавно создались выше меня в выдаче).

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение и работа с сайтом.

    1. Оптимизация и продвижение сайта, улучшение работоспособности сайта, наполнение страниц дополнительной информацией (фото и текст), продвижение ключевых слов в поисковых системах в топ 10. 2. на данный момент есть веб-мастер который занимается сайтом, но доверие к ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лидогенерация

    Доброго времени, уважаемые специалисты!   Если вкратце, то всё просто – нужны клиенты.  Интересует покупка ЛИДОВ( Контакт потенциального заинтересованного клиента в нашей продукции и услугах по обозначенной территории). .  Регион Москва и Московская обл.  Мы строительная компания , более 8 ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение сайта

    задачи: доверстать некоторые страницы сайта, наполнить контентом(текста по теме, картинками) . и продвижение сайта. Проще говоря, доработать сайт под ключ и вывести его на хорошее место в поисковиках. Сайт должен привести клиента , а с ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется SEO продвижение сайта в Яндексе, регион Москва

    Требуется профессиональное продвижение Лэндинга в Яндексе Регион Москва. Адрес сайта: http://hotline77.ru/ Ключевые запросы: лечение наркомании Москва лечение алкоголизма Москва Требование к претенденту: 1. Наличие положительного опыта по продвижению в данном регионе (Москва) 2. Наличие положительных отзывов на Weblancer 3. Подробная схема работы и ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад