Сео оптимизация сайта

Заточить сайт под сео . Аудит уже провели (СеоПульт) , нужно выполнить рекомендации и добавить своих. Теоретические советы не нужны , нужно все это сделать своими руками.

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Сайт :

termopaneli.msk.ru

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Регион - преимущественно Москва и область , но продвижение по РФ так же необходимо.

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