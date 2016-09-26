задачи: доверстать некоторые страницы сайта, наполнить контентом(текста по теме, картинками) . и продвижение сайта. Проще говоря, доработать сайт под ключ и вывести его на хорошее место в поисковиках. Сайт должен привести клиента , а с ним и деньги.

Бюджет не великий, но достойный за хорошую работу и поэтапный . Рабочий и функциональный сайт, хороший способ , чтобы дополнительно отблагодарить за проделанную работу.

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