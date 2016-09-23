Продвинуть сайт в ТОП по запросам

Добрый день!

Я являюсь владельцем сайта 1day1story.ru

Задачи:

1. Необходимо продвинуть сайт в ТОП (топ-3 или топ-5 хотя бы) по запросам:

рассказы читать онлайн - 46 913 показов в мес. по вордстату

рассказы читать онлайн бесплатно 13 907 показов

2. Подобрать несколько тематических НЧ запросов (100-1000 показов в месяц) и вывести по ним сайт на первое место в поиске.

При этом нужно сохранить человеческий облик сайта, не захламляя его кое-как вписанными ключевыми словами на самых видных местах (сайт ориентирован на грамотных людей, которые любят читать). Исполнителей прошу озвучивать примерный бюджет.

Спасибо