SEO -оптимизация сайта

$60
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок288 просмотров
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Добрый день. 

Необходима внутренняя SEO - оптимизация сайта http://elegants.by/ согласно ТЗ. 

1. Создать карта сайта sitemap.xml

2. Создать Robots.txt для настройки индексации

3. Заполнить тайтлы, метатеги (description)

4. Заполнить гео-метатеги

5. Закрыть внешние ссылки от индексации 

6. Проверить и в случае необходимости исправить атрибуты rel=”canonical”   

7. Микроразметка по Shema.org 

                  

Ключевых слов пока, что два: 

интернет журнал для родителей (посадочная страница http://elegants.by/

куда пойти с ребенком в минске (посадочная страница http://elegants.by/dosug/

Тайтлы необходимо заполнить в соответствии с названием статьи.  Ко всем картинкам alt. 

         

7 лет назад
mmzkurilo
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад