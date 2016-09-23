SEO -оптимизация сайта

Суть задания:- найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.), чтобы там была целевая аудитория - написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс Критерием оценки будут: качество ...