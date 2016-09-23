SEO аудит интернет магазина

Поисковые системы (SEO)Завершен14 заявок208 просмотров
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Нужен аудит сайта магазина мототоваров с последующим сопровождением. 

7 лет назад
evgenyzenka
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
klopec
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$200
15 дней
Сделал все в срок и качественно. Хороший специалист, рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Продолжаем работать.