Крауд-ссылки (ссылки с форумов и т.д.)

$600
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки221 просмотр
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Требуется искать тематические форумы, сервисы вопросов/ответов и оставлять там сообщения, ненавязчиво публикуя ссылку в сообщении.

Тематика очень широкая (одежда, обувь, аксессуары, электроника, еда, здоровье, дети, авто и т.д.)

Проблем с нахождением нужных веток форумов и вопросов не будет.

Основные критерии:

  • Тематичность
  • Актуальность обсуждения
  • Живое и активное обсуждение темы (последний ответ не более 1 месяца назад)
  • Объем комментария - 250 символов б/п
  • 1 ссылка = 1 площадка;
  • Ссылка должна быть активная (не текст)
Цена 1 ссылки - 50 рублей

Проект рассчитан на длительное время сотрудничества.

7 лет назад
Wizardo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад