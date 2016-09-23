Необходим тИЦ 100+

Добрый день. Необходима внутренняя SEO - оптимизация сайта http://elegants.by/ согласно ТЗ. 1. Создать карта сайта sitemap.xml 2. Создать Robots.txt для настройки индексации 3. Заполнить тайтлы, метатеги (description) 4. Заполнить гео-метатеги 5. Закрыть внешние ссылки от индексации 6. Проверить и в случае необходимости исправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поднять тИЦ сайта от 100 и более, в данный момент сайт имеет тИЦ 0, домен молодой.
Домен в ЛС кину.
Оплата только по результату.
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