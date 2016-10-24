kotedj

Валерий Семенцов kotedj

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать сайт

    Доброго времени суток, необходимо сделать сайт на подобии ( http://l2oops.com ) ( http://l2hop.com/) Анонс игровых серверов. Цену и сроки в личку Оплата только по результату.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash игра

    Доброго времени суток. Интересует создание Flash игры а-ля ( https://vk.cc/1z6QPm ) для ВКонтакте. Указывайте, пожалуйста, сроки исполнения и оплату.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходим тИЦ 100+

    $100

    Необходимо поднять тИЦ сайта от 100 и более, в данный момент сайт имеет тИЦ 0, домен молодой. Домен в ЛС кину. Оплата только по результату.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад