Доброго времени суток, необходимо сделать сайт на подобии ( http://l2oops.com ) ( http://l2hop.com/) Анонс игровых серверов. Цену и сроки в личку Оплата только по результату.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Доброго времени суток, необходимо сделать сайт на подобии ( http://l2oops.com ) ( http://l2hop.com/) Анонс игровых серверов. Цену и сроки в личку Оплата только по результату.
Доброго времени суток. Интересует создание Flash игры а-ля ( https://vk.cc/1z6QPm ) для ВКонтакте. Указывайте, пожалуйста, сроки исполнения и оплату.
Интересует продвижение сайта, вывод на первую страницу. Интересуют сроки, цена договорная. Сайт кину в лс.
Необходимо поднять тИЦ сайта от 100 и более, в данный момент сайт имеет тИЦ 0, домен молодой. Домен в ЛС кину. Оплата только по результату.