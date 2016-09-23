Привести несколько целевых пользователей на сайт.

Необходимо привести на новый сайт некоторое количество целевых пользователей. Для проверки как они будут себя вести.

Бюджет 1000р. Заказ будет считаться выполненным по измененному счетчику liveinternet. Что можете предложить за 1000р?

Сейчас на счетчике 0.

P.s. о постоянных пользователях речи нет.