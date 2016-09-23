Добрый день. Необходима внутренняя SEO - оптимизация сайта http://elegants.by/ согласно ТЗ. 1. Создать карта сайта sitemap.xml 2. Создать Robots.txt для настройки индексации 3. Заполнить тайтлы, метатеги (description) 4. Заполнить гео-метатеги 5. Закрыть внешние ссылки от индексации 6. Проверить и в случае необходимости исправить ...
Привести несколько целевых пользователей на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо привести на новый сайт некоторое количество целевых пользователей. Для проверки как они будут себя вести.
Бюджет 1000р. Заказ будет считаться выполненным по измененному счетчику liveinternet. Что можете предложить за 1000р?
Сейчас на счетчике 0.
P.s. о постоянных пользователях речи нет.
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