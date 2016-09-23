Семантическое ядро для сайта.

Добрыйдень!

Необходимо сделать для сайта рекламной компании хорошее SEO семантическое ядро с использованием всех современных методов поиска и фильтрования ключевых слов, таких как:

1. Анализ сайта клиента по видам работ;

2. Анализ сайтов конкурентов (заголовки, названия страниц, категории, видыуслуг);

3. Работа с сервисом Yandex Wordstat;

4. Работа с программами «Cловоеб»и Key Collector;

5. Фильтрация ключевых слов:-удаление стоп слов;-удаление ненужных запросов по Регионам;-удаление витальных запросов;- удаление «не наших запросов» (непо теме раздела) и т.д.;

6. Группировка ключевых слов по кластерам и т.д.

7. Распределение ключевых слов по страницам сайта;

Ну и т.д. (может где то нарушена последовательность, но суть ясна). Всего сайт состоит из 25 страниц.

Тематических услуг, оказываемых компанией около 20.

На выходе: файл Excell (ключи) +файл Word (ТЗ для SEO копирайтера).

Настроены на долгосрочную работу, ищем профессионалов.

Сейчас необходимо сделать около 8 интернет проектов.

От вас:- профессионализм и опыт работы поданному направлению;

- всегда быть на связи;

- иметь мобильную связь для оперативного общения (можно программы Viber или Whats App);

- работать до утверждения заказа клиентом, а не на «отвали»;

- спокойно относиться к правкам и замечаниям;

- отчетность и согласование с клиентом по каждому этапу работы;