Семантическое ядро для сайта.

Добрый день. Необходима внутренняя SEO - оптимизация сайта http://elegants.by/ согласно ТЗ. 1. Создать карта сайта sitemap.xml 2. Создать Robots.txt для настройки индексации 3. Заполнить тайтлы, метатеги (description) 4. Заполнить гео-метатеги 5. Закрыть внешние ссылки от индексации 6. Проверить и в случае необходимости исправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрыйдень!
Необходимо сделать для сайта рекламной компании хорошее SEO семантическое ядро с использованием всех современных методов поиска и фильтрования ключевых слов, таких как:
1. Анализ сайта клиента по видам работ;
2. Анализ сайтов конкурентов (заголовки, названия страниц, категории, видыуслуг);
3. Работа с сервисом Yandex Wordstat;
4. Работа с программами «Cловоеб»и Key Collector;
5. Фильтрация ключевых слов:-удаление стоп слов;-удаление ненужных запросов по Регионам;-удаление витальных запросов;- удаление «не наших запросов» (непо теме раздела) и т.д.;
6. Группировка ключевых слов по кластерам и т.д.
7. Распределение ключевых слов по страницам сайта;
Ну и т.д. (может где то нарушена последовательность, но суть ясна). Всего сайт состоит из 25 страниц.
Тематических услуг, оказываемых компанией около 20.
На выходе: файл Excell (ключи) +файл Word (ТЗ для SEO копирайтера).
Настроены на долгосрочную работу, ищем профессионалов.
Сейчас необходимо сделать около 8 интернет проектов.
От вас:- профессионализм и опыт работы поданному направлению;
- всегда быть на связи;
- иметь мобильную связь для оперативного общения (можно программы Viber или Whats App);
- работать до утверждения заказа клиентом, а не на «отвали»;
- спокойно относиться к правкам и замечаниям;
- отчетность и согласование с клиентом по каждому этапу работы;
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