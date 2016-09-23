Добрый день. Необходима внутренняя SEO - оптимизация сайта http://elegants.by/ согласно ТЗ. 1. Создать карта сайта sitemap.xml 2. Создать Robots.txt для настройки индексации 3. Заполнить тайтлы, метатеги (description) 4. Заполнить гео-метатеги 5. Закрыть внешние ссылки от индексации 6. Проверить и в случае необходимости исправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста для оптимизации нашего сайта по продаже теплиц http://szt63.ru/. Нашей целью является продвинуть сайт на первые страницы популярных поисковых систем. Присылайте Ваши портфолио, план работ, бюджет.
- Похожие заказы
- $60Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо привести на новый сайт некоторое количество целевых пользователей. Для проверки как они будут себя вести. Бюджет 1000р. Заказ будет считаться выполненным по измененному счетчику liveinternet. Что можете предложить за 1000р? Сейчас на счетчике 0. P.s. о ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Я являюсь владельцем сайта [b]1day1story.ru [/b] Задачи: 1. Необходимо продвинуть сайт в ТОП (топ-3 или топ-5 хотя бы) по запросам: рассказы читать онлайн - 46 913 показов в мес. по вордстату рассказы читать онлайн бесплатно 13 907 показов 2. Подобрать несколько тематических НЧ запросов (100-1000 показов ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Необходимо поднять тИЦ сайта от 100 и более, в данный момент сайт имеет тИЦ 0, домен молодой. Домен в ЛС кину. Оплата только по результату.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- сотрудничество на постоянной основе - указывайте свою ценуПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем опытного специалиста для раскрутки нового сайта по изготовлению наружной рекламы [url=http://naruzhnaja-reklama-spb.ru/]http://naruzhnaja-reklama-spb.ru/[/url]. Оплата договорная, гарантированные бонусы при увеличении заказов с сайта. Присылайте Ваши портфолио. Рассматриваем только специалистов с большим опытом работы.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
По маркам и моделям автомобилей добавить в Sape, Adwords, Direct объявления в открутку.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен аудит сайта магазина мототоваров с последующим сопровождением.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $600
Требуется искать тематические форумы, сервисы вопросов/ответов и оставлять там сообщения, ненавязчиво публикуя ссылку в сообщении. Тематика очень широкая (одежда, обувь, аксессуары, электроника, еда, здоровье, дети, авто и т.д.) Проблем с нахождением нужных веток форумов и вопросов не ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Суть задания:- найти активное обсуждение (статья, форум, группа в соц.сети и т.д.), чтобы там была целевая аудитория - написать человеческий комментарий, который может быть действительно полезен пользователям и поставить ссылку на требуемый ресурс Критерием оценки будут: качество ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад