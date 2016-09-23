Требуется SEO продвижение сайта в Яндексе, регион Москва

Требуется профессиональное продвижение Лэндинга в Яндексе

Регион Москва.

Адрес сайта: http://hotline77.ru/

Ключевые запросы:

лечение наркомании Москва

лечение алкоголизма Москва

Требование к претенденту:

1. Наличие положительного опыта по продвижению в данном регионе (Москва)

2. Наличие положительных отзывов на Weblancer

3. Подробная схема работы и анализ сайта, методы продвижения, которые будут использованы

4. Сроки выхода в ТОП 10 по Москве, от и до

5. Оплата

Если вы не подходите по одному из требований просьба не беспокоить.

Готовы платить хорошие деньги, за хороший результат!

P.S. Писать в ЛС, в скайпе не читаю!