Добрый день. Необходима внутренняя SEO - оптимизация сайта http://elegants.by/ согласно ТЗ. 1. Создать карта сайта sitemap.xml 2. Создать Robots.txt для настройки индексации 3. Заполнить тайтлы, метатеги (description) 4. Заполнить гео-метатеги 5. Закрыть внешние ссылки от индексации 6. Проверить и в случае необходимости исправить ...
Требуется SEO продвижение сайта в Яндексе, регион Москва
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Требуется профессиональное продвижение Лэндинга в Яндексе
Регион Москва.
Адрес сайта: http://hotline77.ru/
Ключевые запросы:
лечение наркомании Москва
лечение алкоголизма Москва
Требование к претенденту:
1. Наличие положительного опыта по продвижению в данном регионе (Москва)
2. Наличие положительных отзывов на Weblancer
3. Подробная схема работы и анализ сайта, методы продвижения, которые будут использованы
4. Сроки выхода в ТОП 10 по Москве, от и до
5. Оплата
Если вы не подходите по одному из требований просьба не беспокоить.
Готовы платить хорошие деньги, за хороший результат!
P.S. Писать в ЛС, в скайпе не читаю!
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