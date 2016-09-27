Проставить ссылки на страницах сайта (перелинковка)

Добрый день,

Есть два сайта объемом около 50-60 статей каждый, нужно разместить ссылки в статьях на другие статьи.

Основная задача перелинковки это увлечь пользователя сайтом и предложить более развернутое решение проблемы. Поэтому ставим (в идеале) ссылки там где они могут как-то дать больше информации .

Например, пришел человек на страницу "лечение за границей", а вы с помощью перелинковки указали ему на страницы "лечение в Израиле", "лечение в Майами", те дали больше информации

В каждой опубликованной статье необходимо размещать ссылки на другие страницы сайта. Количество размещаемых ссылок зависит от размера публикуемой статьи.

Приблизительно по 3-6 ссылок на статью, итого около 500-600 ссылок. Оплата идет за каждую ссылку, цена 7 рублей за ссылку, те около 4000 рублей за всю работу.

Оплата возможна только в WMR, мой BL>500. Полное ТЗ доступно в аттачменте