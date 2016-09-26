Продвижение и работа с сайтом.

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок210 просмотров
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1. Оптимизация и продвижение сайта, улучшение работоспособности сайта, наполнение страниц дополнительной информацией (фото и текст), продвижение ключевых слов в поисковых системах в топ 10.

2. на данный момент есть веб-мастер который занимается сайтом, но доверие к нему потихоньку пропадает, можно ли как то проверить его работу? 

7 лет назад
voinsanchos
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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