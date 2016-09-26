Продвижение и работа с сайтом.

1. Оптимизация и продвижение сайта, улучшение работоспособности сайта, наполнение страниц дополнительной информацией (фото и текст), продвижение ключевых слов в поисковых системах в топ 10.

2. на данный момент есть веб-мастер который занимается сайтом, но доверие к нему потихоньку пропадает, можно ли как то проверить его работу?