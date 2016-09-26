Лидогенерация

Доброго времени, уважаемые специалисты!

Если вкратце, то всё просто – нужны клиенты.

Интересует покупка ЛИДОВ( Контакт потенциального заинтересованного клиента в нашей продукции и услугах по обозначенной территории). .

Регион Москва и Московская обл.

Мы строительная компания , более 8 лет на рынке строительства по региону Молсква и обл.

С тематикой септики 3 года.

Есть опытные менеджеры и инженеры . Есть скрипты продаж. Отдел продаж. Моментальное реагирование на звонки и заявки. Высокая конверсия

С лидогенерацией работали. Ищем нового подрядчика.

Есть лендинг: http://stroycom-septic.ru/

Бюджет проекта по согласованию

Хотелось бы обсудить детали и узнать подробности предварительно.