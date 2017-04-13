Доброго времени суток. [url=http://gameknb.pro/]http://gameknb.pro/[/url] - Вот есть такой сайт у нас в разработке. Игра камень-ножницы-бумага. Нужен грамотный проектировщик интерфейсов, в идеале, вообще, универсальный специалист, с максимально разносторонними навыками, включающими в себя, как минимум, навыки дизайнера-верстальщика, а как максимум, ...