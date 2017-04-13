Есть сайт - http://gameknb.pro/ Нам нужен толковый специалист который сможет до вести все до ума под ключ Знание PHP5 Laravel + Angular + Node.JS обязательно. Компаниям не писать
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки. На вход приходит массив чисел (10-15 чисел), рулетка анимированно вращается по клику, на выходе должно выпасть то число, которое первое в массиве Cайт - https://csgorobot.com http://joxi.ru/gmvzGgWUxqKZPm С компаниями не работаем.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется рабочий сайт https://csgorobot.com Необходимо в срочном формате (2-3 дня) доработать фронтэнд. PSD предоставляется. Высокий уровень базового JavaScript, CSS3, HTML5 Скриншоты: https://pp.userapi.com/c638528/v638528274/4be22/cebDTDx1P5A.jpg https://pp.userapi.com/c638528/v638528274/4be22/cebDTDx1P5A.jpg https://pp.userapi.com/c638528/v638528274/4bdfa/b9nxCcaWJww.jpg https://pp.userapi.com/c639327/v639327274/245a2/OC4CjX-lfw8.jpg https://cs541609.userapi.com/c639222/v639222274/1eb81/82XU7zP9UtU.jpg Помимо указанных элементов необходимо будет реализовать анимацию вертикального вращения бонуса каждый час: с бекэнда приходит массив чисел среди ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходим FullStack специалист, знающий PHP5 Laravel и Angular, а также ещё более хорошо понимающий Node.JS (вебсокет-реалтайм). Имеется сайт игровой тематики, в котором использована неверная логика работы, а именно Node.JS опрашивает по таймеру Laravel вместо того, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется дизайн платёжного шлюза (сайт, на который переходит юзер, чтобы выбрать форму оплаты и отправиться дальше). Необходимо натянуть дизайн платёжного шлюза – выполнить Pixel Perfect вёрстку (без JQuery, ОТЛИЧНОЕ знание HTML5/CSS3/ базового JS) Преимуществом будет, если Вы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт с анимацией горизонтального вращения рулетки [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcsgorobot.com]csgorobot.com[/url] Визуально рулетка вращается, но на медленных компьютерах видны тормоза и проскакивания с числа на число. Нужно исправить все визуальные проблемы, максимально оптимизировать скрипт + улучшить вращение до более красивого (больше ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен контент-менеджер игровой тематики, который умеет писать хорошие тексты обязательно со знанием английского языка. Задачи написать FAQ и о Сайте.С умением анализировать конкурирующие сайты. Сам сайт – csgorobot.com . Cайт – рулетка по игровым предметам, приветствуется ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. [url=http://gameknb.pro/]http://gameknb.pro/[/url] - Вот есть такой сайт у нас в разработке. Игра камень-ножницы-бумага. Нужен грамотный проектировщик интерфейсов, в идеале, вообще, универсальный специалист, с максимально разносторонними навыками, включающими в себя, как минимум, навыки дизайнера-верстальщика, а как максимум, ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте,. Нужен контент-менеджер игровой тематики, который умеет писать хорошие тексты обязательно со знанием английского языка. Задачи написать FAQ и о Сайте.С умением анализировать конкурирующие сайты. Сам сайт - https://csgorobot.com . Если хотели бы попробовать, хотелось бы посмотреть примеры ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад