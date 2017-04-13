sashamix

Александр sashamix

 
33 годаБеларусь/Гродно
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки.

    Нужно реализовать на JS/CSS3 вертикальное вращение рулетки. На вход приходит массив чисел (10-15 чисел), рулетка анимированно вращается по клику, на выходе должно выпасть то число, которое первое в массиве Cайт - https://csgorobot.com http://joxi.ru/gmvzGgWUxqKZPm С компаниями не работаем.

    JavascriptCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать фронтэнд

    Имеется рабочий сайт https://csgorobot.com Необходимо в срочном формате (2-3 дня) доработать фронтэнд. PSD предоставляется. Высокий уровень базового JavaScript, CSS3, HTML5 Скриншоты: https://pp.userapi.com/c638528/v638528274/4be22/cebDTDx1P5A.jpg https://pp.userapi.com/c638528/v638528274/4be22/cebDTDx1P5A.jpg https://pp.userapi.com/c638528/v638528274/4bdfa/b9nxCcaWJww.jpg https://pp.userapi.com/c639327/v639327274/245a2/OC4CjX-lfw8.jpg https://cs541609.userapi.com/c639222/v639222274/1eb81/82XU7zP9UtU.jpg Помимо указанных элементов необходимо будет реализовать анимацию вертикального вращения бонуса каждый час: с бекэнда приходит массив чисел среди ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация сайта Laravel + Node.JS + Angular

    Необходим FullStack специалист, знающий PHP5 Laravel и Angular, а также ещё более хорошо понимающий Node.JS (вебсокет-реалтайм). Имеется сайт игровой тематики, в котором использована неверная логика работы, а именно Node.JS опрашивает по таймеру Laravel вместо того, ...

    PHPLaravelAngularRedisNode.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка / программирование платёжного шлюза Single Page App

    Имеется дизайн платёжного шлюза (сайт, на который переходит юзер, чтобы выбрать форму оплаты и отправиться дальше).   Необходимо натянуть дизайн платёжного шлюза – выполнить Pixel Perfect вёрстку (без JQuery, ОТЛИЧНОЕ знание HTML5/CSS3/ базового JS)   Преимуществом будет, если Вы ...

    JavascriptHTMLjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить JS скрипт анимации

    Имеется сайт с анимацией горизонтального вращения рулетки [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fcsgorobot.com]csgorobot.com[/url]  Визуально рулетка вращается, но на медленных компьютерах видны тормоза и проскакивания с числа на число.  Нужно исправить все визуальные проблемы, максимально оптимизировать скрипт + улучшить вращение до более красивого (больше ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен контент-менеджер

    Нужен контент-менеджер игровой тематики, который умеет писать хорошие тексты обязательно со знанием английского языка. Задачи написать FAQ и о Сайте.С умением анализировать конкурирующие сайты. Сам сайт – csgorobot.com .    Cайт – рулетка по игровым предметам, приветствуется ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен проектировщик интерфейсов/аудит интерфейса

    Доброго времени суток. [url=http://gameknb.pro/]http://gameknb.pro/[/url] - Вот есть такой сайт у нас в разработке. Игра камень-ножницы-бумага. Нужен грамотный проектировщик интерфейсов, в идеале, вообще, универсальный специалист, с максимально разносторонними навыками, включающими в себя, как минимум, навыки дизайнера-верстальщика, а как максимум, ...

    Javascript
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен контент-менеджер игровой тематики

    Здравствуйте,. Нужен контент-менеджер игровой тематики, который умеет писать хорошие тексты обязательно со знанием английского языка. Задачи написать FAQ и о Сайте.С умением анализировать конкурирующие сайты. Сам сайт - https://csgorobot.com . Если хотели бы попробовать, хотелось бы посмотреть примеры ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Исправить JS скрипт анимации
ТЗ понятное(лишний раз уточнять не пришлось), оплатил моментально по завершению заказа.
Все на очень хорошем уровне. Работа выполнена качественно и в сроки, рекомендую.
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