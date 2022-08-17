Необходимо сверстать thank you page для сайта на Joomla с использованием VirtueMart. Содержание страницы будет предоставлено в PDF-файле. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом особенностей платформы.
Немного поправить вёрстку интернет-магазина на WordPress
Есть интернет-магазин на WordPress.
Нужны небольшие правки в css,что бы в браузере сафари на маке всё ровно отображалось.
Для блока фикс хэдэр выезжающего, выставить значение чуть дольше, чтобы не выезжал с первого скролла
Для тех проблем. где картинки в карточках закрывают меню, z индекс хэдэра у которого вставлено 900, а картинок 999
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется сверстать три страницы формы оплаты на основе макета из Figma. Задача требует срочного выполнения и качественной HTML-верстки. Возможны дополнительные работы с оплатой.Завершен3 года назад
- $50
Требуется сверстать макет интернет-магазина, предоставленный в Фигме, с учетом интеграции на платформу OpenCart. Вёрстка должна быть качественной и соответствовать всем техническим требованиям. Стоимость работы обсуждается.HTML-верстка42 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо внести изменения в готовый платный шаблон на CMS Osclass согласно PSD макетам. Большинство страниц требуют небольших доработок. Шаблон уже установлен и не использует Bootstrap, что упрощает процесс. Укажите свои навыки для выполнения задания.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта компании на платформе WordPress с 10 страницами, включая главную, о нас, блог и вакансии. Необходима адаптивная верстка для различных устройств. Опыт работы не менее 3 лет, хорошее понимание кроссбраузерной верстки и оптимизации страниц. Важно обеспечить безопасность сайта и быструю загрузку страниц.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить срочную HTML-верстку для email-рассылки на основе прикрепленного PDF-файла. Обеспечить качественное исполнение и соответствие макету. Задача требует быстрого выполнения.HTML-верстка28 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется оперативная адаптивная верстка лендинга по готовому макету из Figma. Проект включает 8-10 блоков, легкую анимацию, блок со слайдером и модальное окно. Верстка должна быть выполнена на чистом JS с использованием препроцессора SCSS, без Bootstrap. Ожидаются сроки, стоимость и примеры предыдущих работ.Завершен3 года назад
Необхідно змінити HTML-верстку двох сторінок, створити файли newmenu.php та newfooter.php, та підключити їх через include. Важливо зберегти оцінку PageSpeed Insights на рівні 100. Вимоги: знання PHP, HTML, CSS, JS. Пропонуйте підхід, терміни та вартість.Завершен3 года назад
- $20
Требуется переписать селекты с jQuery на CSS в HTML-верстке. Бюджет 20$, срок выполнения - завтра к обеду. Оплата производится строго по готовности.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Виконати налаштування оплати через freekassa для сайту. Потрібно згенерувати посилання на оплату та розмістити його на сторінці блогу. Важливо забезпечити коректну інтеграцію та перевірити працездатність платежів.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад