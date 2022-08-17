Немного поправить вёрстку интернет-магазина на WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки336 просмотров

Есть интернет-магазин на WordPress.

Нужны небольшие правки в css,что бы в браузере сафари на маке всё ровно отображалось.

Для блока фикс хэдэр выезжающего, выставить значение чуть дольше, чтобы не выезжал с первого скролла

Для тех проблем. где картинки в карточках закрывают меню,  z индекс хэдэра у которого вставлено 900, а картинок 999

CSSWordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

spens_IT
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Супер быстро выполнил задание. Один из самых компетентных исполнителей в своём деле. Все правки вносил моментально. Работой остался доволен.
Вадим все докладно пояснив, що саме зробити. Дуже вічливо спілкувався. З розумінням поставився з допрацюванням та дав час на виправлення проблем. Оплата пройшла моментально. Усім рекомендую цього замовника. Надіюсь на співпрацю в майбутньому!

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Виталий
 
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год назад
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Уланбек
 
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час назад
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3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
spens_IT
27 лет
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Был
год назад
3 года назад

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