Есть интернет-магазин на WordPress.

Нужны небольшие правки в css,что бы в браузере сафари на маке всё ровно отображалось.

Для блока фикс хэдэр выезжающего, выставить значение чуть дольше, чтобы не выезжал с первого скролла

Для тех проблем. где картинки в карточках закрывают меню, z индекс хэдэра у которого вставлено 900, а картинок 999