Требуется сверстать макет интернет-магазина, предоставленный в Фигме, с учетом интеграции на платформу OpenCart. Вёрстка должна быть качественной и соответствовать всем техническим требованиям. Стоимость работы обсуждается.
Cверстать три страницы формы оплаты
Cверстать три страницы формы оплаты
есть фигма
срочно
качественно
доплачиваю за доп работы если что
Выбранный исполнитель
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