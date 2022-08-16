Требуется оперативная адаптивная верстка лендинга по готовому макету из Figma. Проект включает 8-10 блоков, легкую анимацию, блок со слайдером и модальное окно. Верстка должна быть выполнена на чистом JS с использованием препроцессора SCSS, без Bootstrap. Ожидаются сроки, стоимость и примеры предыдущих работ.