Html-верста для email рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок838 просмотров

Нужно сверстать из pdf-файла, сам файл прикрепил.

Задачу нужно выполнить срочно!

HTML
3 года назад
skbabaev
Сухроб 
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