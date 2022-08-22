Нужна адаптивная верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен82 заявки1119 просмотров

Добрый день, есть дизайн сайта в проекте на Фигме надо отверстать его кросбраузерно, адаптивно, чтобы правильно отображался на десктопах и мобильных.

Нужен исполнитель, который имеет опыт работы с figma

Figma
3 года назад
ya_petrov
Сергей 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Kaduromo
Виталий 
28 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$80
10 дней
Отличный исполнитель. Быстрая работа, хороший код. Мгновенные правки, всегда на связи! Рекомендую к работе.
Всё круто, спасибо за заказ, заказчик ответственный.

Заявки фрилансеров

Алина
 
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