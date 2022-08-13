Нужно сверстать 2 страницы на сайте (макет в фигме)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт37 заявок394 просмотра

Есть действующий сайт

Нужно сверстать 2 страницы в нем (список сущностей и карточка сущности)

Шапка и подвал сайта остаются без изменений. Меняется только область контента.

Макеты есть в фигме. Но только для десктопа. Адаптив - на усмотрение верстальщика

Нужна только верстка! Натягивать на движок не нужно!

Figma
3 года назад
igorleee
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