Есть действующий сайт

Нужно сверстать 2 страницы в нем (список сущностей и карточка сущности)

Шапка и подвал сайта остаются без изменений. Меняется только область контента.

Макеты есть в фигме. Но только для десктопа. Адаптив - на усмотрение верстальщика

Нужна только верстка! Натягивать на движок не нужно!