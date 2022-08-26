Ищется верстальщик для создания адаптивного сайта на WordPress по теме инвестиций. Необходимы знания граббинга для парсинга данных, навыки работы с iframe и API. Тестовое задание займет 2 дня, полный проект состоит из 30 страниц. Условия сотрудничества обсуждаются.