Сверстать и натянуть макет с фигмы на WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки1088 просмотров

Нужен специалист , который умеет верстать макеты с фигмы с чистым и читабельным кодом и натяжкой на WordPress.

Сайт новостной, макет не сложный.

Макет скину всем откликнувшимся.

Предлагайте стоимость и сроки.

FigmaWordPress
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
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8 месяцев назад
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nikapr321
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