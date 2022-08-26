Требуется выполнить HTML-верстку с учетом пиксельной и адаптивной поддержки. Ожидается использование фреймворка Bootstrap или предложите альтернативные решения. Важно соблюдение всех стандартов веб-разработки.
Сверстать и натянуть макет с фигмы на WordPress
Нужен специалист , который умеет верстать макеты с фигмы с чистым и читабельным кодом и натяжкой на WordPress.
Сайт новостной, макет не сложный.
Макет скину всем откликнувшимся.
Предлагайте стоимость и сроки.
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