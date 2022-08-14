Верстка Лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка89 просмотров

1. Обновить дизайн относительно нового макета. Старались по форме ничего не трогать, чтобы было проще верстать. 2. Добавить роадмап, разделив его на 2 части : Левая сторона : 2022 Q1 Creating game conception Q2 Website Trailer Alpha release Q3 Token Smart Contract Partnerships NFT marketplace Beta Version Q4 Game Collaborations with other projects(NFT drops) 2023 Mobile version for iOS & Android Metaverse Правая сторона : Sales 2022 Q3 Seed(available) Private(coming soon) Q4 IDO 3.Добавить ссылки на соц.сети : - https://twitter.com/silencio_off?s=21 - https://t.me/SilencioOfficial - https://youtube.com/channel/UCjXje2B0J-LoDwmJu4G7RpQ - https://medium.com/@SilencioOfficial

https://disk.yandex.ru/d/AayV84qXFrfpsQ - новая версия дизайна

AndroidiOSNFT
3 года назад
guest_16450316267048
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Все хорошо, спасибо
Спасибо за интересную задачу. Буду рад взяться ещё за новые интересные проекты. 🥳

Заявки фрилансеров

H0lyM0lly
21 год
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад

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