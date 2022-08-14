Необходимо установить шаблон OpenCart на указанный домен и хостинг. Требуется перенести логотип, категории, подкатегории, контакты, баннеры и 10 товаров со старого сайта. Подготовьте сайт для запуска на платформе OpenCart.
Верстка Лендинга
1. Обновить дизайн относительно нового макета. Старались по форме ничего не трогать, чтобы было проще верстать. 2. Добавить роадмап, разделив его на 2 части : Левая сторона : 2022 Q1 Creating game conception Q2 Website Trailer Alpha release Q3 Token Smart Contract Partnerships NFT marketplace Beta Version Q4 Game Collaborations with other projects(NFT drops) 2023 Mobile version for iOS & Android Metaverse Правая сторона : Sales 2022 Q3 Seed(available) Private(coming soon) Q4 IDO 3.Добавить ссылки на соц.сети : - https://twitter.com/silencio_off?s=21 - https://t.me/SilencioOfficial - https://youtube.com/channel/UCjXje2B0J-LoDwmJu4G7RpQ - https://medium.com/@SilencioOfficial
https://disk.yandex.ru/d/AayV84qXFrfpsQ - новая версия дизайна
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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