Верстка сайта

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Закрыт42 заявки972 просмотра

Надо сверстать сайт.

Макеты тут https://drive.google.com/file/d/1bb1tqVO-0E-76Jj4lS37OlhacqSYu5oV/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Без цены и сроков не рассматриваю заявки.

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3 года назад
karenjan
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