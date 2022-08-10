Требуется сверстать 4 страницы сайта на платформе WordPress с использованием конструктора Elementor. Проект предполагает дальнейшее расширение сайта, поэтому важна качественная верстка и возможность доработки.
Коректива верстки меню
Доброго дня верстальники!
Потрібна коректива верстки меню, сайт на MODX Revolution.
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