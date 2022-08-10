Коректива верстки меню

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Завершен3 заявки313 просмотров

Доброго дня верстальники!

Потрібна коректива верстки меню, сайт на MODX Revolution.

MODX
3 года назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ievgen_dev
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Зробив все дуже швидко, що говорить про те, що людина розуміє, що робить) Далі сподіваюся попрацювати з Євгеном на складніших проектах.
Чітко поставленне завдання, зажди на звязку та швидка виплата. Думаю ще попрацюємо із Сергієм.

Заявки фрилансеров

ievgen_dev
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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