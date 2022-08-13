Сверстать и админку сделать

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка944 просмотра

Макет https://www.figma.com/file/KAxHKE3UkjSw7tXfR2QBHT/Untitled?node-id=38%3A11

все сделать и залить на хостинг 

Node.js
3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Max__freelance
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$50
4 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
все прекрасно!!!

Заявки фрилансеров

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