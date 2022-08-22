Необходимо исправить капчу в HTML-форме, чтобы изображения отображались корректно. В настоящее время капча работает, но не показывает картинки, что приводит к спаму. Ожидается доработка для улучшения функционала и защиты от нежелательных заявок.
Cделать правки по JS
Нужен верстальщик или лучше фронтендер
тз по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1aAzH2h9xor8DAhQmEPS_SxTxBlrhcHjS2wxo2I2WqMk/edit?usp=sharing
укажите стоимость за указанный обьем работ, а так же можете указать часовую ставку
оплату можно в 2 этапа, например задачи 1-4 первый этап, 5-8 второй.
оплата сразу по завершению и проверке.
Если сможете сегодня сделать, значит сегодня, задачи не сложные.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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