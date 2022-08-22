Нужен верстальщик или лучше фронтендер

тз по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1aAzH2h9xor8DAhQmEPS_SxTxBlrhcHjS2wxo2I2WqMk/edit?usp=sharing

укажите стоимость за указанный обьем работ, а так же можете указать часовую ставку

оплату можно в 2 этапа, например задачи 1-4 первый этап, 5-8 второй.

оплата сразу по завершению и проверке.

Если сможете сегодня сделать, значит сегодня, задачи не сложные.