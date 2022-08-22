Cделать правки по JS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок635 просмотров

Нужен верстальщик или лучше фронтендер

тз по ссылке

https://docs.google.com/document/d/1aAzH2h9xor8DAhQmEPS_SxTxBlrhcHjS2wxo2I2WqMk/edit?usp=sharing

укажите стоимость за указанный обьем работ, а так же можете указать часовую ставку

оплату можно в 2 этапа, например задачи 1-4 первый этап, 5-8 второй.

оплата сразу по завершению и проверке.

Если сможете сегодня сделать, значит сегодня, задачи не сложные.

JavaScript
3 года назад
alexmodfer
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

h_atkevich
Алексей 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Все ок, спасибо за работу
Всё отлично, ТЗ расписано качественно, оплата своевременная!

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Володимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сардор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Павел
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
278 отзывов(-3)
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
h_atkevich
Алексей 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арсений
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
28 отзывов(-2)
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Раффи
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Поправить капчу в форме

    Необходимо исправить капчу в HTML-форме, чтобы изображения отображались корректно. В настоящее время капча работает, но не показывает картинки, что приводит к спаму. Ожидается доработка для улучшения функционала и защиты от нежелательных заявок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Починить в лэндинге код форм обратной связи, после переноса с тильды

    $8

    Необходимо исправить код форм обратной связи на лэндинге после переноса с Тильды. Требуется устранить ошибку отправки данных и активировать SSL-сертификат для домена. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с HTML-версткой и настройкой форм.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстальщик сайтов

    Требуется верстальщик для создания сайта, состоящего из 12 блоков. Работа не на платформе Тильда. Небольшой бюджет, но возможность получения дополнительных проектов в будущем при успешном выполнении задачи.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн проект и верстка шаблона писем

    $70

    Требуется создать дизайн и HTML-верстку шаблона письма для клиентов. Шаблон должен включать хэддер, футтер, кнопку, текстовый блок и блок с картинкой. Важно обеспечить возможность подтягивания имени пользователя из базы данных.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Провести дебаггинг в верстке на Webflow

    Ищется опытный верстальщик для дебаггинга сайта на Webflow. Необходимо проверить стили, классы и отступы, зафиксировать скоуп работ и провести исправления всех багов. Требуется минимум 2 года опыта работы с Webflow и навыки pixel-perfect верстки.

    Webflow
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе

    Необходимо добавить поля для редактирования текста на сайте WordPress. Также требуется доработать карусель отзывов, чтобы она зацикливалась при прокрутке. Задача включает работу с HTML-версткой и функционалом WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать верстку по макету

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы по предоставленному макету из Фигмы. Необходимо указать примерное время выполнения и цену за час работы. При отклике обязательно дайте информацию о сроках и стоимости.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка и натяжка сайта на MODX

    Требуется адаптивная верстка сайта с установкой на MODX и настройкой блоков. Укажите стоимость отдельно за верстку и натяжку на CMS. Гарантируем регулярные объемы работы для хорошего исполнителя.

    MODX
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад