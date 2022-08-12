Починить в лэндинге код форм обратной связи, после переноса с тильды

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок468 просмотров

1. Нужно починить код лэндинга. После переноса сайта с тильды, в формах обратной связи после нажатия на кнопку действия, появляется ошибка вида :

«Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет осуществляться отправка форм. Или же к форме не подключен приемщик или был удален. Домен с которого были отправлены данные»2. Активировать SSL-сертификат для домена.

Tilda
3 года назад
R_man_R
41 год
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

denwere
Иван 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Не справился заданием, хотя сказал что знает как сделать
Задача была вполне ясная, заказчик вежливый и рассудительный.

Заявки фрилансеров

denwere
Иван 
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