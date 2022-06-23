1. Нужно починить код лэндинга. После переноса сайта с тильды, в формах обратной связи после нажатия на кнопку действия, появляется ошибка вида : «Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет ...
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $8Системное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $8
1. Нужно починить код лэндинга. После переноса сайта с тильды, в формах обратной связи после нажатия на кнопку действия, появляется ошибка вида : «Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого ...HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $3
Скорректировать код 2-х лэндингов с установкой на все формы обратной связи защиты от спама (captcha либо прочих)HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Доброго времени суток друзья. Для защиты от спама необходимо сделать защиту в виде установки на лэндинг captcha или любую другую аналогичную защиту. Бюджет минимальный. Https://мастер-по-холодильникам.русВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$5
8 баллов
год назад
Задача была вполне ясная, заказчик вежливый и рассудительный.
Ответный отзыв
Не справился заданием, хотя сказал что знает как сделать
$7
10 баллов
год назад
Приятно работать ++++++
Ответный отзыв
Виктор настоящий профи! Помог с проблемой буквально за 10 минут, другие не могли разобраться. Недорого , быстро и профессионально. Спасибо ещё раз за работу!
$3
10 баллов
2 года назад
Отличный заказчик ++++++
Ответный отзыв
Спасибо за работу. Недорого и быстро помог поправить код лэндингов и установить недостающую recaptcha на сайты. Рекомендую