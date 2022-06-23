R_man_R

Александр R_man_R

 
40 летРоссия/Смоленск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
denwere
26 летРоссия
год в сервисе
Был
год назад
$5
8 баллов
год назад
Починить в лэндинге код форм обратной связи, после переноса с тильды
Задача была вполне ясная, заказчик вежливый и рассудительный.
Не справился заданием, хотя сказал что знает как сделать
Ответный отзыв
viktor8912579919
Виктор 
33 годаСША
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$7
10 баллов
год назад
Починить код отправки форм обратной связи
Приятно работать ++++++
Виктор настоящий профи! Помог с проблемой буквально за 10 минут, другие не могли разобраться. Недорого , быстро и профессионально. Спасибо ещё раз за работу!
Ответный отзыв
viktor8912579919
Виктор 
33 годаСША
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$3
10 баллов
2 года назад
Переписать код лэндингов для установки во все формы обр. связи captcha
Отличный заказчик ++++++
Спасибо за работу. Недорого и быстро помог поправить код лэндингов и установить недостающую recaptcha на сайты. Рекомендую
Ответный отзыв