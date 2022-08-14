Требуется девопс с опытом работы в Яндекс Облаке, Kubernetes (K8s) и Pulumi. Задачи включают настройку базы данных для резервного копирования, построение метрик сервера, мониторинг и поддержку сервера. Ожидается глубокое понимание системного администрирования и навыки работы с облачными технологиями.
Починить код отправки форм обратной связи
1. Нужно починить код лэндинга. После переноса сайта с тильды, в формах обратной связи после нажатия на кнопку действия, появляется ошибка вида :
«Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет осуществляться отправка форм. Или же к форме не подключен приемщик или был удален. Домен с которого были отправлены данные».
2. Активировать SSL-сертификат для домена. На почту приходят письма об активации ssl сертификате, который нужно активировать для получения https.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется восстановить доступ к счетчику Google Analytics на сайте. Необходимо выяснить, к какому аккаунту относится счетчик, и восстановить доступ или передать его другому пользователю. Установлен метатег подтверждения прав собственности, но доступ не восстановлен.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется обновить модули на сайте Drupal 7, чтобы устранить проблему с белой страницей, появляющейся вместо входа в админку. Необходим опыт работы с Drupal и знание администрирования сайтов.Закрыт3 года назад
Требуется специалист для срочного решения проблем с отправкой почты на сервере, использующем exim4. Ошибки включают 'retry timeout exceeded' и 'smtp error from remote mail server local error'. Необходима быстрая диагностика и исправление ситуации.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация сервера для обеспечения работы с 50К одновременными соединениями. Необходимо пересмотреть конфигурацию, оценить железо, создать docker-контейнер с необходимыми технологиями и подключить к kubernetes. Также провести аудит на предмет утечек памяти и дать рекомендации по улучшению производительности.Закрыт3 года назад
Требуется настроить автоматическое резервное копирование для нескольких сайтов на VPS с Ubuntu 20 и панелью HestiaCP. Необходимо создать backup файлов и баз данных, затем загрузить их в указанную папку на Google Drive. Каждый сайт должен иметь свои уникальные backup файлы и базы данных.Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Задача полягає в копіюванні сайту обмінника на новий домен і хостинг. Необхідно налаштувати адресу гаманця, на який будуть здійснюватися обміни. Важливо забезпечити коректну роботи сайту на нових серверах.Закрыт3 года назад
Необходимо настроить прием заявок на почту и проставить цели в системе Тильда. Задача включает в себя конфигурацию почтовых уведомлений и установку аналитических целей для отслеживания эффективности. Опыт работы с Тильда и системным администрированием приветствуется.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Требуется опытный DBA для оптимизации параметров InnoDB MySQL на выделенном сервере. База данных на 10ГБ с 2 млн строк и высокими вставками требует настройки конфигурации для ускорения производительности и уменьшения времени обсчета. Имеется мощный сервер с NVME-дисками и большим объемом памяти.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад