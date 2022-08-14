1. Нужно починить код лэндинга. После переноса сайта с тильды, в формах обратной связи после нажатия на кнопку действия, появляется ошибка вида :

«Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет осуществляться отправка форм. Или же к форме не подключен приемщик или был удален. Домен с которого были отправлены данные».

2. Активировать SSL-сертификат для домена. На почту приходят письма об активации ssl сертификате, который нужно активировать для получения https.