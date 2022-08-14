Починить код отправки форм обратной связи

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка76 просмотров

1. Нужно починить код лэндинга. После переноса сайта с тильды, в формах обратной связи после нажатия на кнопку действия, появляется ошибка вида :

«Отправка данных невозможна. Укажите в настройках сайта действующее имя домена, с которого будет осуществляться отправка форм. Или же к форме не подключен приемщик или был удален. Домен с которого были отправлены данные».

2. Активировать SSL-сертификат для домена. На почту приходят письма об активации ssl сертификате,  который нужно активировать для получения https.

Tilda
3 года назад
R_man_R
41 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

viktor8912579919
Виктор 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$7
1 день
Виктор настоящий профи! Помог с проблемой буквально за 10 минут, другие не могли разобраться. Недорого , быстро и профессионально. Спасибо ещё раз за работу!
Приятно работать ++++++

Заявки фрилансеров

viktor8912579919
Виктор 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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