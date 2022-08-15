Требуется опытный DBA для оптимизации параметров InnoDB MySQL на выделенном сервере. База данных на 10ГБ с 2 млн строк и высокими вставками требует настройки конфигурации для ускорения производительности и уменьшения времени обсчета. Имеется мощный сервер с NVME-дисками и большим объемом памяти.
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