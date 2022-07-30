Досборка серверов для внутреннего использования ЦОДа

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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На основании предоставленного ТЗ:

1. Разработать структурную схему типового кластера

2. Проработать наполнение серверных стоек

3. Проконсультровать по поводу организации произвественного процесса досборки

Вся подробная информация по телефону

3 года назад
guest_16594365751609
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров