Необходимо восстановить сайт на WordPress, используя дамп базы данных и папки themes и uploads. Ожидается корректная настройка и перенос данных на новый хостинг.
Досборка серверов для внутреннего использования ЦОДа
На основании предоставленного ТЗ:
1. Разработать структурную схему типового кластера
2. Проработать наполнение серверных стоек
3. Проконсультровать по поводу организации произвественного процесса досборки
Вся подробная информация по телефону
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