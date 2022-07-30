Требуется специалист для настройки и проведения вебинара на YouTube в качестве технической поддержки. Необходимо указать опыт, время на настройку, рекомендации и стоимость услуг. Ожидается качественное выполнение задачи и взаимодействие с заказчиком для тестирования.
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Остался дамп базы данных и папки themes и uploads
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