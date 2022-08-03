Консультация по настройке удаленного сервера (порты, сети и т.д.)

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Есть сервис развернутый на локальной машине, есть удаленная машина с белым ip (Ubuntu 22.04). Из локальной машины в удаленную может быть открыт туннель (ssh -R ).

Нужно настроить порты на удаленной машине, чтобы все запросы из вне форвардились с внешнего открытого порта на внутренний (localhost) и по туннелю стучались в сервис на локальной машине.

Простыми словами нужно сделать, так, чтобы  любой человек из вне мог получить доступ к сервису.

#ubuntu #iptables #ufw

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