Задача по досборке серверов для внутреннего использования ЦОДа включает разработку структурной схемы типового кластера, проработку наполнения серверных стоек и консультации по организации производственного процесса. Ожидается детальный подход к каждому этапу работы.
Консультация по настройке удаленного сервера (порты, сети и т.д.)
Есть сервис развернутый на локальной машине, есть удаленная машина с белым ip (Ubuntu 22.04). Из локальной машины в удаленную может быть открыт туннель (ssh -R ).
Нужно настроить порты на удаленной машине, чтобы все запросы из вне форвардились с внешнего открытого порта на внутренний (localhost) и по туннелю стучались в сервис на локальной машине.
Простыми словами нужно сделать, так, чтобы любой человек из вне мог получить доступ к сервису.
#ubuntu #iptables #ufw
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