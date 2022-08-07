Ищется специалист для помощи в конфигурации дополнительного IP для LXD-контейнера на Debian 11. Проблема заключается в том, что контейнер не доступен извне. Необходимо правильно настроить сетевые параметры и обеспечить доступ к контейнеру из внешней сети. Опыт работы с LXD и сетевыми конфигурациями обязателен.
Поднять OpenVPN сервер с файрволом
Небходимо поднять OpenVPN сервер и файрволл который будет работать следующим образом:
Должны быть администраторы которым разрешён доступ ко всем нодам.
Должны быть пулы разных площадок (sites), и входящих в них нод, у каждой из которых свой VPN сертификат и VPN адрес. Внутри этих пулов доступ между нодами открыт, но может быть закрыт по необходимости.
Также существуют организации (companies) которые могут объединять пулы нескольких площадок. В остальных случаях между пулами разных площадок прямой связи нет.
Пулы организаций и входящих в них нод должны подтягиваться автоматом из JSON-файла, и права на пул должны выдаваться ноде автоматом на основе содержимого этого файла, при этом у администраторов, как упоминалось, всегда должен быть доступ ко всем нодам.
Пример JSON приложен
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется помощь в установке Apache Zeppelin и Apache Spark на Mac OS. Проблемы с путями и работой интерпретатора Spark. Установлены приложения, но возникли ошибки. Необходима консультация для решения проблемы. Знания в системном администрировании и опыт установки Zeppelin и Spark приветствуются.Закрыт3 года назад
Требуется решение проблемы с большим количеством спама, поступающего через формы обратной связи на минимум четырех сайтах. Работа будет проводиться поочередно с каждым ресурсом для эффективного устранения проблемы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для поэтапной переделки игрового сайта. Необходимо создать панель управления для аренды серверов, подключить услуги аренды HLTV и веб хостинга, а также реализовать статистику и дополнительные функции для пользователей. Ожидается доступная стоимость для пополнения портфолио.Закрыт3 года назад
Ищется опытный администратор для анализа сайта на сервере Ubuntu 20. Необходимо выявить причины connection time out и проблемы с загрузкой фото. Убедиться в адекватности ресурсов VPS (3 ядра, 6 ГБ ОЗУ) и предложить решения для стабильной работы интернет-магазина. Задача включает настройку логирования запросов и мониторинг ресурсов с помощью утилиты atop.Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке удаленного сервера на Ubuntu 22.04 для форвардинга портов. Необходимо, чтобы запросы извне перенаправлялись с внешнего открытого порта на внутренний localhost, обеспечивая доступ к сервису на локальной машине через SSH-туннель.Системное администрирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Задача по досборке серверов для внутреннего использования ЦОДа включает разработку структурной схемы типового кластера, проработку наполнения серверных стоек и консультации по организации производственного процесса. Ожидается детальный подход к каждому этапу работы.Закрыт3 года назад
Необходимо восстановить сайт на WordPress, используя дамп базы данных и папки themes и uploads. Ожидается корректная настройка и перенос данных на новый хостинг.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки и проведения вебинара на YouTube в качестве технической поддержки. Необходимо указать опыт, время на настройку, рекомендации и стоимость услуг. Ожидается качественное выполнение задачи и взаимодействие с заказчиком для тестирования.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо сделать чат видимым в плеере с прозрачным фоном на 40%. Также требуется уменьшить размер плеера в мобильной версии. Задача касается системного администрирования.Закрыт3 года назад