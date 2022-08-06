столкнулся с препятсвием, не знаю, как решить - Мне требует просто поставить Apach zeppelin and apach spark на mac os. Поставить то поставил, но не работают в паре, когда пытаюсь использовать интерпретатор Spark, получаю ошибку не правильно пути. Сам я пытался, прописывал( stackoverflow ) по чужим подсказкам, пути в /.bash_profile, но не факт что верно ,уже две недели подхожу к вопросу, не могу понять. ЧТо я пытался:

1) Скачивал проги через терминал( по инструкции делал) , зеппелин скачивал с сайта и разорхивировал в usr/local 2)самый простой путь - через докер запустить, но и там постигла не удача блин! не видит что то 3) последнее пытался еще раз через brew все поставить, но zeppelin выпилили оттуда и чет не срослось. ПС для знающего ,наверно 30-60мин работы, кто шарит в этом откликайтесь! спасибо!