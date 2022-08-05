Требуется установить и настроить VPN-софт для Windows, который автоматически подключается при загрузке системы. Важно, чтобы при разрыве соединения с VPN не было возможности продолжать серфинг под обычным IP. Ожидается проработка всех необходимых деталей для обеспечения надежного подключения.