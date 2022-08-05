Спам через формы обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки307 просмотров

Добрый день! 

Через формы обратной связи приходит большое количество спама. 

Таких минимум 4 сайта. 

Нужно решить проблемы со всеми поочередно. 

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
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Вадим
 
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Сергей
 
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6 отзывов
3 года назад