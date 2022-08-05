Ищется специалист для поэтапной переделки игрового сайта. Необходимо создать панель управления для аренды серверов, подключить услуги аренды HLTV и веб хостинга, а также реализовать статистику и дополнительные функции для пользователей. Ожидается доступная стоимость для пополнения портфолио.
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Нужно решить проблемы со всеми поочередно.
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