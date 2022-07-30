Ищется опытный администратор для анализа сайта на сервере Ubuntu 20. Необходимо выявить причины connection time out и проблемы с загрузкой фото. Убедиться в адекватности ресурсов VPS (3 ядра, 6 ГБ ОЗУ) и предложить решения для стабильной работы интернет-магазина. Задача включает настройку логирования запросов и мониторинг ресурсов с помощью утилиты atop.
Требуется мастер для переделки сайта
Мне нужен человек для сотрудничества. Планируется игровой сайт с многим функционалом.
Примерное и не полное ТЗ выглядит так, это нужно делать не за раз а постепенно.
1. Сделать услугу (Панель управления) - Поставить на сайт панель управления сервером. Человек арендует VDS, покупает услугу (Панель управления) вводит данные от вдс и у него появляется доступ к панели управления где он создает сервера которые ставятся на его вдс.
2. Подключение услуги аренда HLTV
3. Подключение аренды веб хостинга
4. Сделать рамки аватарок на сайт
5. Сделать прификсы на сайте
6 Эффекты у ников на сайте
7. Статистика сайта
8. Каждый пользователь может подключить свой сервер к сайту (Платеж услуг сервера подключается при добавлении сервера)
9. Подключение аренды TimeSpeack
Возможны изменения и добавления в ТЗ
Хотел бы сразу уточнить, супер опытные и космическими ценами исполнители не нужны, нужен человек который сможет это все сделать очень дешево для личного портфолио(знаю есть такие)
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