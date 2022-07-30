Мне нужен человек для сотрудничества. Планируется игровой сайт с многим функционалом.

Примерное и не полное ТЗ выглядит так, это нужно делать не за раз а постепенно.

1. Сделать услугу (Панель управления) - Поставить на сайт панель управления сервером. Человек арендует VDS, покупает услугу (Панель управления) вводит данные от вдс и у него появляется доступ к панели управления где он создает сервера которые ставятся на его вдс.

2. Подключение услуги аренда HLTV

3. Подключение аренды веб хостинга

4. Сделать рамки аватарок на сайт

5. Сделать прификсы на сайте

6 Эффекты у ников на сайте

7. Статистика сайта

8. Каждый пользователь может подключить свой сервер к сайту (Платеж услуг сервера подключается при добавлении сервера)

9. Подключение аренды TimeSpeack

Возможны изменения и добавления в ТЗ

Хотел бы сразу уточнить, супер опытные и космическими ценами исполнители не нужны, нужен человек который сможет это все сделать очень дешево для личного портфолио(знаю есть такие)