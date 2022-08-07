Требуется помощь в установке Apache Zeppelin и Apache Spark на Mac OS. Проблемы с путями и работой интерпретатора Spark. Установлены приложения, но возникли ошибки. Необходима консультация для решения проблемы. Знания в системном администрировании и опыт установки Zeppelin и Spark приветствуются.
LXD. Правильная конфигруация IP для контейнера
Добрый день!Столкнулся с проблемой конфигурации дополнительного IP для контейнера, дабы сам контейнер был виден не только из под хоста.Хост: OVH. Система: Debian 11У меня имеется дополнительный IP адрес с MAC адресом
91.xx.xx.xx - 02:xx:xx:xx:xx:xxДалее я создал бридж с основным IP
# Include files from /etc/network/interfaces.d: # source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eno1
iface eno1 inet manual
auto br0
iface br0 inet static
bridge_ports eno1
address 162.xx.xx.xx
gateway 162.xx.xx.xx
netmask 255.xx.xx.xx
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
hwaddress ether d0:xx:xx:xx:xx:xx
bridge_stp off
bridge_waitport 0
bridge_fd 0
Ну и потом пытался создать контейнер и туда присвоить уже доп. IP, дабы внешне он был доступен.У меня было множество попыток, пробовал и как routed, bridged, macvlan. Вот такими командами я пытался присвоить
lxc config device add test eth1 nic nictype=routed parent=br0 ipv4.address=91.xx.xx.xx
lxc config device add test eth1 nic nictype=macvlan parent=br0 hwaddr=02:xx:xx:xx:xx:xx
lxc config device add test eth1 nic nictype=bridged parent=br0 ipv4.address=91.xx.xx.xxНо ничего не получалось, максимальынй результат - это IP отвечал на пинг из под хост машины. Так вот, где моя ошибка в конфигурации? Как правильно присвоить IP для контейнера чтобы я мог присоедениться к контейнеру не только из под хоста
Работа оплачиваемая.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется решение проблемы с большим количеством спама, поступающего через формы обратной связи на минимум четырех сайтах. Работа будет проводиться поочередно с каждым ресурсом для эффективного устранения проблемы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для поэтапной переделки игрового сайта. Необходимо создать панель управления для аренды серверов, подключить услуги аренды HLTV и веб хостинга, а также реализовать статистику и дополнительные функции для пользователей. Ожидается доступная стоимость для пополнения портфолио.Закрыт3 года назад
Ищется опытный администратор для анализа сайта на сервере Ubuntu 20. Необходимо выявить причины connection time out и проблемы с загрузкой фото. Убедиться в адекватности ресурсов VPS (3 ядра, 6 ГБ ОЗУ) и предложить решения для стабильной работы интернет-магазина. Задача включает настройку логирования запросов и мониторинг ресурсов с помощью утилиты atop.Системное администрирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в настройке удаленного сервера на Ubuntu 22.04 для форвардинга портов. Необходимо, чтобы запросы извне перенаправлялись с внешнего открытого порта на внутренний localhost, обеспечивая доступ к сервису на локальной машине через SSH-туннель.Системное администрирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Задача по досборке серверов для внутреннего использования ЦОДа включает разработку структурной схемы типового кластера, проработку наполнения серверных стоек и консультации по организации производственного процесса. Ожидается детальный подход к каждому этапу работы.Закрыт3 года назад
Необходимо восстановить сайт на WordPress, используя дамп базы данных и папки themes и uploads. Ожидается корректная настройка и перенос данных на новый хостинг.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки и проведения вебинара на YouTube в качестве технической поддержки. Необходимо указать опыт, время на настройку, рекомендации и стоимость услуг. Ожидается качественное выполнение задачи и взаимодействие с заказчиком для тестирования.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Необходимо сделать чат видимым в плеере с прозрачным фоном на 40%. Также требуется уменьшить размер плеера в мобильной версии. Задача касается системного администрирования.Закрыт3 года назад
Требуется отконфигурировать Windows Exchange на сервере с экспортом всех сообщений из Outlook. Работа должна быть выполнена оперативно. Укажите стоимость услуг.Закрыт3 года назад