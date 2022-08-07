Добрый день!Столкнулся с проблемой конфигурации дополнительного IP для контейнера, дабы сам контейнер был виден не только из под хоста.Хост: OVH. Система: Debian 11У меня имеется дополнительный IP адрес с MAC адресом 91.xx.xx.xx - 02:xx:xx:xx:xx:xx Далее я создал бридж с основным IP

﻿# Include files from /etc/network/interfaces.d: # source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo

iface lo inet loopback

auto eno1

iface eno1 inet manual

auto br0

iface br0 inet static

bridge_ports eno1

address 162.xx.xx.xx

gateway 162.xx.xx.xx

netmask 255.xx.xx.xx

dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

hwaddress ether d0:xx:xx:xx:xx:xx

bridge_stp off

bridge_waitport 0

bridge_fd 0

Ну и потом пытался создать контейнер и туда присвоить уже доп. IP, дабы внешне он был доступен.У меня было множество попыток, пробовал и как routed, bridged, macvlan. Вот такими командами я пытался присвоить lxc config device add test eth1 nic nictype=routed parent=br0 ipv4.address=91.xx.xx.xx lxc config device add test eth1 nic nictype=macvlan parent=br0 hwaddr=02:xx:xx:xx:xx:xx lxc config device add test eth1 nic nictype=bridged parent=br0 ipv4.address=91.xx.xx.xx Но ничего не получалось, максимальынй результат - это IP отвечал на пинг из под хост машины. Так вот, где моя ошибка в конфигурации? Как правильно присвоить IP для контейнера чтобы я мог присоедениться к контейнеру не только из под хоста

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