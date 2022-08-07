Требуется поднять OpenVPN сервер с файрволом, который управляет доступом к нодам и пулам различных площадок. Необходима автоматическая интеграция с JSON-файлом для управления правами доступа. Администраторы должны иметь доступ ко всем нодам, а пулы площадок должны быть изолированы друг от друга, за исключением организаций, объединяющих несколько пулов.