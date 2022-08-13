ИТ-администратор

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Закрыт4 заявки457 просмотров

Нужен девопс  который:- разбирается в яндекс облаке, k8s, pulumi;- может настроить бд на сохранение резервных копий;- может построить метрики сервера- может мониторить и поддерживать сервер

3 года назад
Cyxik
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