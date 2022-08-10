Починить отправку почты на сервере

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Закрыт4 заявки261 просмотр

Стоит exim4, ошибки сыпятся вот такие:

-retry timeout exceeded

-smtp error from remote mail server local error

Ищу специалиста по теме, важна срочность

SMTP
3 года назад
deardeer
Андрей 
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Алексей
 
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