Дизайн проект и верстка шаблона писем

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок474 просмотра

Необходимо отрисовать дизайн шаблонного письма, которое будет уходить нашим клиентам.

Оно должно включать в себя хэддер, футтер, кнопку, текстовый блок, блок с картинкой

При верстке, должна быть возможность подтягивать имя пользователя из базы

3 года назад
guest_1659955863856
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$70
2 дня
Escrow
Все отлично! прекрасный опыт сотрудничества
Все отлично ! Спасибо за проект !

Заявки фрилансеров

Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Джамиль
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
3 года назад
Адиль
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Собар-али
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Натянуть дизайн из фигмы на текущий сайт WP Woocomerce

    Требуется натянуть дизайн из Figma на текущий магазин на платформе WP Woocommerce. Сайт полностью функционирует, изменения в дизайне не глобальные. Необходимо выполнить HTML-верстку и адаптацию существующего контента под новый дизайн.

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить капчу в форме

    Необходимо исправить капчу в HTML-форме, чтобы изображения отображались корректно. В настоящее время капча работает, но не показывает картинки, что приводит к спаму. Ожидается доработка для улучшения функционала и защиты от нежелательных заявок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Починить в лэндинге код форм обратной связи, после переноса с тильды

    $8

    Необходимо исправить код форм обратной связи на лэндинге после переноса с Тильды. Требуется устранить ошибку отправки данных и активировать SSL-сертификат для домена. Ожидается, что фрилансер имеет опыт работы с HTML-версткой и настройкой форм.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Провести дебаггинг в верстке на Webflow

    Ищется опытный верстальщик для дебаггинга сайта на Webflow. Необходимо проверить стили, классы и отступы, зафиксировать скоуп работ и провести исправления всех багов. Требуется минимум 2 года опыта работы с Webflow и навыки pixel-perfect верстки.

    Webflow
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить полей для редактирования текста на сайт на вордпрессе

    Необходимо добавить поля для редактирования текста на сайте WordPress. Также требуется доработать карусель отзывов, чтобы она зацикливалась при прокрутке. Задача включает работу с HTML-версткой и функционалом WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать верстку по макету

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы по предоставленному макету из Фигмы. Необходимо указать примерное время выполнения и цену за час работы. При отклике обязательно дайте информацию о сроках и стоимости.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка и натяжка сайта на MODX

    Требуется адаптивная верстка сайта с установкой на MODX и настройкой блоков. Укажите стоимость отдельно за верстку и натяжку на CMS. Гарантируем регулярные объемы работы для хорошего исполнителя.

    MODX
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад