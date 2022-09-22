Требуется натянуть дизайн из Figma на текущий магазин на платформе WP Woocommerce. Сайт полностью функционирует, изменения в дизайне не глобальные. Необходимо выполнить HTML-верстку и адаптацию существующего контента под новый дизайн.
Дизайн проект и верстка шаблона писем
Необходимо отрисовать дизайн шаблонного письма, которое будет уходить нашим клиентам.
Оно должно включать в себя хэддер, футтер, кнопку, текстовый блок, блок с картинкой
При верстке, должна быть возможность подтягивать имя пользователя из базы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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