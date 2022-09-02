Доверстать несколько страниц проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка127 просмотров

Необходимо доверстать несколько страниц на wordpress https://www.figma.com/file/MayWUAtysmETFwkAAcQWoN/texco-design?node-id=2093%3A18698

Node.jsWordPress
3 года назад
kukotayuri
36 лет
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

Anykey679
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$250
10 дней
Escrow
Работа сделано качественно и в срок. Были учтены детали и нюансы. Всегда на связи. Рекомендую Антон как ответственного и качественного исполнителя.
Спасибо Юрию за интересный и большой проект. Отличный и надёжный заказчик! Обратная связь, понимание, договорённость, и быстрая оплата.. Получил массу опыта в процессе работы! Буду рад помочь в будущем! )

Заявки фрилансеров

Anykey679
Антон 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть дизайн из фигмы на текущий сайт WP Woocomerce

    Требуется натянуть дизайн из Figma на текущий магазин на платформе WP Woocommerce. Сайт полностью функционирует, изменения в дизайне не глобальные. Необходимо выполнить HTML-верстку и адаптацию существующего контента под новый дизайн.

    FigmaNode.jsWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить капчу в форме

    Необходимо исправить капчу в HTML-форме, чтобы изображения отображались корректно. В настоящее время капча работает, но не показывает картинки, что приводит к спаму. Ожидается доработка для улучшения функционала и защиты от нежелательных заявок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать верстку по макету

    Требуется выполнить HTML-верстку страницы по предоставленному макету из Фигмы. Необходимо указать примерное время выполнения и цену за час работы. При отклике обязательно дайте информацию о сроках и стоимости.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка и натяжка сайта на MODX

    Требуется адаптивная верстка сайта с установкой на MODX и настройкой блоков. Укажите стоимость отдельно за верстку и натяжку на CMS. Гарантируем регулярные объемы работы для хорошего исполнителя.

    MODX
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ITifico верстка сайту

    Необхідно зверстати сайт ITifico за дизайном з Figma, використовуючи React (functional components) та чистий код. Важливо дотримуватись BEM або іншого фреймворка для зрозумілості коду, оскільки в майбутньому планується підтримка сайту. Потрібно надати приклади вже реалізованих проектів та відповісти на питання щодо реалізації перекладу та плану виконання проекту.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка страницы под адаптивный дизайн с нуля

    Требуется сверстать страницу из PDF документа вручную с использованием HTML и CSS для адаптивного дизайна. Код должен быть готов для встраивания на сайт WordPress. Отсечки по медиа ширине: от 320 до 1860. Все изображения и иконки должны быть взяты из PDF файла.

    CSSHTMLWordPress
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется верстка сайта на 3-4 страницы с использованием HTML5 и CSS3. Проект простой, есть примеры верстки, но нет макетов. Ожидается выполнение работы за 3-4 часа.

    HTML
    HTML-верстка124 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная Верстка Figma

    Требуется адаптивная HTML-верстка макета из Figma. Исполнитель должен сверстать дизайн с учетом всех деталей. Портфолио приветствуется, новички также могут участвовать.

    Figma
    HTML-верстка120 заявок
    Закрыт
    3 года назад