Верстка страницы под адаптивный дизайн с нуля

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  2. HTML-верстка
Закрыт35 заявок2007 просмотров

Нужно сверстать страницу из пдф документа вручную(без каких либо конверторов) под адаптивный дизайн на html + css для дальнейшего встраивания кода на сайт WP. у нас отсечки по медиа ширине: от 320 до 1860. Картинки и иконки брать прямо с файла ПДФ

CSSHTMLWordPress
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