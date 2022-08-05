Нужно сверстать страницу из пдф документа вручную(без каких либо конверторов) под адаптивный дизайн на html + css для дальнейшего встраивания кода на сайт WP. у нас отсечки по медиа ширине: от 320 до 1860. Картинки и иконки брать прямо с файла ПДФ