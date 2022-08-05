Приветствую, нужна верстка сайта на 3-4 страницы, верстка простая, есть примеры верстки, но нету макетов, поэтому проект не сложный, хватит html5 и css3, думаю, что начинающие как раз могу взяться, тк работы часов на 3-4

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