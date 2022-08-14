Нужно сделать верстку по макету

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок440 просмотров

Нужно сверстать страницу по макету (фигма).

В отклике хочу видеть:

  • Сколько примерно нужно времени на работу?
  • Ваша цена за час работы ?
  • Сколько у вас опыта работы (лет/месяцев) ?
https://drive.google.com/file/d/1BTzlUay0bDLL-3YWq2YyDnZ3KPemMB3U/view?usp=sharing
Figma
3 года назад
envoys
Марат 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

katerina_dvdnk
Екатерина 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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