Сайт на Wordpress - додати тип запису

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка476 просмотров

Є сайт https://novobudova.pro/

Є типи постів, роглянемо саме ці: (скрін1) обведено

- потрібно додати тип запису "Земля", до нього при додаванні матеріалу прив'язати поля з групи "Об'єкти" (плагін Адвансед кустом філдс)

потім у темі створити сторінки архіву запису земля та сторінку запису (скрін2)

- скопіювати з виділених на скріні

________________________

результат - додається тип запису Земля і показується в архіві записів та окрема сторінка запису

Приклад https://novobudova.pro/kvartiri/

має бути https://novobudova.pro/land/

https://novobudova.pro/kvartiri/1-kimnatna-kvartyra-na-prodazh-58-5-m%c2%b2-1-pov-dastor-vul-shevchenka/

має бути по землі

WordPress
3 года назад
Cooper99
Юрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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