Требуется опытный верстальщик для быстрого и качественного выполнения адаптивной HTML-верстки страниц. Необходимо аккуратно сверстать все отступы по макету. Срок выполнения - неделя. Приветствуется только профессиональный подход, новички не рассматриваются. Ознакомьтесь с дизайном и готовьтесь к сжатым срокам.