Необходимо перевести картинку PNG в Figma для верстки сайта HTML. Задача включает создание главной страницы с каталогом товаров и корзиной. Важно перенести все элементы из PNG в Figma без адаптива. Оплата 45 USD.
Сайт на Wordpress - додати тип запису
Є сайт https://novobudova.pro/
Є типи постів, роглянемо саме ці: (скрін1) обведено
- потрібно додати тип запису "Земля", до нього при додаванні матеріалу прив'язати поля з групи "Об'єкти" (плагін Адвансед кустом філдс)
потім у темі створити сторінки архіву запису земля та сторінку запису (скрін2)
- скопіювати з виділених на скріні
________________________
результат - додається тип запису Земля і показується в архіві записів та окрема сторінка запису
Приклад https://novobudova.pro/kvartiri/
має бути https://novobudova.pro/land/
https://novobudova.pro/kvartiri/1-kimnatna-kvartyra-na-prodazh-58-5-m%c2%b2-1-pov-dastor-vul-shevchenka/
має бути по землі
Выбранный исполнитель
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