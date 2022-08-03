HTML Адаптивная верстка сайта по макету PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт61 заявка923 просмотра

Задача:

Сверстать сайт по макету psd

Landing page с каталогом товаров, корзиной

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