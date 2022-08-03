Требуется выполнить HTML-верстку блога для магазина на платформе Opencart 2.3.0.2. Дизайн для верстки основан на предоставленных скриншотах. Результат должен быть похож на референс, но не обязательно с точностью до пикселя. Специалисты по Figma не требуются.
HTML Адаптивная верстка сайта по макету PSD
Задача:
Сверстать сайт по макету psd
Landing page с каталогом товаров, корзиной
Сегодня договариваемся, сегодня приступаем к выполнению задания
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